Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kallstadt - Schulwegkontrolle

Kallstadt (ots)

Am Freitag, 29.10.2021, wurde vor der Grundschule in Kallstadt eine Schulwegüberwachung durchgeführt. Zielrichtung war die Überprüfung der Gurtanlegepflicht und die ordnungsgemäße Kindersicherung. Es kam bei 18 kontrollierten Fahrzeugen zu keinerlei Beanstandung. Eltern und Kinder wurden durch die Polizei zum Thema "Elterntaxi" sensibilisiert und erhielten Infoflyer. Als die Schulbusse an der Schule anhielten, kam es aufgrund von Falschparkern kurzfristig zu einem Verkehrsstau. Durch den kommunalen Vollzugdienst wurden 5 Verstöße durch Fahrzeuge im absoluten Haltehalteverbot festgestellt und geahndet.

