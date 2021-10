Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Diebesgut zurückgelassen

Haßloch (ots)

Auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes "Am Zwerchgraben" kam es in der Nacht vom 28.10.2021 auf den 29.10.2021 zum gewaltsamen Aufbruch einer Lagerstätte für Gasflaschen. Drei der Gasflaschen wurden aus der Lagerstätte entnommen und in unmittelbarer Nähe abgestellt. Eventuell wurden der/die Täter(in) bei Tatausführung gestört. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

