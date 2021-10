Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeugführern auf der B271

Kirchheim a.d.W. (ots)

Am Freitagabend, dem 29.10.2021 gegen 21:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B271 in Höhe Kirchheim an der Weinstraße.

Ein 25-Jähriger aus Mainz befuhr die B271 in Fahrtrichtung Grünstadt und überholte mit seinem Kleinbus in einer leichten Linkskurve einen anderen Verkehrsteilnehmer. Da sich der 25-jährige Fahrzeugführer nach dem Überholvorgang nicht rechtzeitig nach rechts einordnete, prallte er im Bereich einer Ampelkreuzung (Abfahrt Kirchheim a.d.W. Nord) mit einem entgegenkommenden Kleinwagen frontal zusammen.

Sowohl der 25-Jährige Fahrzeugführer aus Mainz als auch der 23-jährige Fahrer des Kleinwagens wurden zum Glück nur leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13 000EUR.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B271 für eine Stunde voll gesperrt und der Verkehr durch die Ortschaft Kirchheim a.d.W. umgeleitet.

