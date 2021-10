Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Falschfahrerin auf der A6 - Zeugenaufruf - Betroffene Fahrzeugführer gesucht

Grünstadt (ots)

Am 30.10.2021 gegen 01:10 Uhr gingen bei der Polizei Grünstadt, sowie der Polizeiautobahnstation Ruchheim mehrere Notrufe zu einem Falschfahrer auf der A6 ein. Gemeldet wurde ein Kleinwagen, welcher an der Anschlussstelle Grünstadt auf die A6, Richtungsfahrbahn Kaiserslautern, entgegen der Fahrtrichtung, in Richtung Mannheim aufgefahren sei. Noch während der Anfahrt der eingesetzten Kräfte der Polizeidienststellen Grünstadt und Ruchheim meldete eine weitere Zeugin, dass der Kleinwagen auf Höhe des Parkplatzes "Dirmsteiner Pfad" gewendet habe und wieder in die richtige Fahrtrichtung fahre. Die Falschfahrerin konnte durch die entsandten Kräfte an der Anschlussstelle Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Frau erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Mögliche Augenzeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim zu melden (Tel.: 06237/933-0 oder per Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de).

