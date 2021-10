Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Mönchengladbach-Lürrip (ots)

Am Sonntag, 17.10.2021, gegen 15.15 Uhr, kam es auf der Volksbadstraße in Höhe des S-Bahnhofes Lürrip zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 46 Jahre alter Mann aus Korschenbroich verletzt wurde.

Zur Unfallzeit befuhr der 46Jährige mit seinem Fahrrad den Radweg der Volksbadstraße in Fahrtrichtung Lürrip, allerdings auf der für ihn linken, somit falschen, Fahrbahnseite. Zur gleichen Zeit verließ ein 58jähriger Mönchengladbacher mit seinem Pkw Kia den Parkplatz am S-Bahnhof, um nach rechts in Richtung Korschenbroicher Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den aus seiner Sicht von rechts kommenden Radfahrer.

Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte der 46Jährige sich erheblich. Er wurde nach Erstversorgung in ein Mönchengladbacher Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Es entstand geringer Sachschaden. (so)

