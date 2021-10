Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tageswohnungseinbruch auf der Urftstraße in Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Am 16.10.2021 kam es auf der Urfstraße in Rheydt zu einem Tageswohnungseinbruch. Unbekannte Täter gelangten über den Balkon der Hochparterrewohnung, nach Aufhebeln der Balkontüre, in die Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden, da sich die Bewohner derzeit im Urlaub befinden

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02161-290 entgegengenommen. (f.t.)

