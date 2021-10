Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser im Bereich Giesenkirchen

Mönchengladbach (ots)

Im Bereich Mönchengladbach Giesenkirchen kam es in der Zeit vom 15.10.2021 bis 16.10.2021 zu insgesamt vier Einbrüchen in Einfamilienhäuser. In drei Fällen wurden die Terrassentüren aufgehebelt, um sich Zugang zum jeweiligen Haus zu verschaffen, in einem Fall wurde ein, auf Kipp stehendes Fenster zum Einstieg genutzt. Ob, neben Bargeld, noch weitere Wertgegenstände erbeutet wurden, konnte bisher nicht ermittelt werden, da sich einige Bewohner noch im Urlaub befinden.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02161-290 entgegengenommen. (f.t.)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell