Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kipplaster kollidiert mit Ampelanlage

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Straße "Am Nordpark" ist am Freitagmorgen, 15.10.2021, ein Kipplaster mit einer Ampelanlage kollidiert.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines LKW gegen 10:20 Uhr die Straße im Bereich der Zufahrt zur Abfallumladestelle. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dort zu einem Zusammenstoß zwischen der hochstehenden Kippermulde des LKW und einer größeren Ampelanlage, die an der Stelle die Straße überspannt. Durch den Aufprall riss die Ampelanlage ab. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt.

Für die Unfallaufnahme und die folgenden Aufräumarbeiten der Feuerwehr sperrte die Polizei die Straße in beide Fahrtrichtungen bis circa 14:45 Uhr komplett ab. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell