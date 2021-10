Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 47-Jähriger nach Streit in Wohnung schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Streit zwischen mehreren alkoholisierten Personen in einer Wohnung in Dahl am Donnerstagmorgen, 14.10.2021, hat ein 47-jähriger Mann schwere Schnittverletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt deshalb wegen gefährlicher Körperverletzung.

Gegen 07:15 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf eine handfeste Streitigkeit in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Brunnenstraße. Vor Ort trafen die Beamten im Hausflur auf einen 32-jährigen Mann. Dieser hatte Blutanhaftungen an seinen Händen und versuchte die Beamten mit körperlicher Gewalt davon abzuhalten, in die offene Wohnung zu gelangen. Die Polizei überwältige den Mann daraufhin.

Im Flur der Wohnung hielten sich zwei weitere Männer (37 und 70 Jahre) auf. Im Wohnzimmer trafen die Beamten dann noch auf einen weiteren 47-jährigen Mann. Dieser wies eine stark blutende Schnittverletzung im Nacken auf. Aufgrund der anfänglich unklaren Situation nahm die Polizei daraufhin die drei Männer vorläufig fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte außerdem den Verdacht der Beamten, dass die Männer stark betrunken waren. Ein Arzt entnahm ihnen auf der Wache zusätzlich eine Blutprobe.

Die behandelnden Ärzte im Krankenhaus konnten bei dem 47-Jährigen wenig später eine Lebensgefahr ausschließen. Gegen die drei Männer wird deshalb wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen kommt eine abgebrochene Bierflasche als Tatwaffe in Frage. Die entsprechende Flasche konnte am Tatort durch die Polizei sichergestellt werden.(jl)

