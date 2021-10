Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Mopeds in einer Nacht gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Von Dienstag, 12. Oktober auf Mittwoch, 13. Oktober haben bislang unbekannte Täter drei Mopeds im Stadtgebiet gestohlen.

Eines zwischen 12 und 10 Uhr an der Regentenstraße, ein weiteres zwischen 21 und 6 Uhr an der Pescher Straße und ein drittes zwischen 22 und 10.30 Uhr an der Dünner Straße.

In allen drei Fällen bittet die Polizei Mönchengladbach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

