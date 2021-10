Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Werkstatteinbruch auf der Brunnenstraße

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zum 16.10.2021 wurde auf der Brunnenstraße, in Mönchengladbach-Ohler, in eine Werkstatt eingebrochen.

Unbekannte Täter gelangten durch ein, auf Kipp stehendes Fenster in den Werkstattbereich.

Neben Bargeld wurden auch diverse Elektrogeräte entwendet.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02161-290 entgegengenommen. (f.t.)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell