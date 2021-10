Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Gartenlaube - Kameras und Stereoanlage gestohlen

Hagen-Eilpe (ots)

Am Dienstag, 19.10.2021, besuchte ein 78-Jähriger gegen 15:00 Uhr seine Parzelle in einer Kleingartenanlage in der Straße Staplack. Dort fiel ihm im Eingangsbereich sofort ein beschädigter Zaun auf. Als er zu seinem Gartenhaus gelangte, fand er zwei Türen beschädigt vor. Eine Stahltür war verbogen und eine Holztür herausgebrochen. Es waren deutliche Hebelspuren zu erkennen. Schnell stellte sich heraus, dass die Diebe drei Überwachungskameras und eine Stereoanlage entwendeten. Vermutlich schlugen sie zwischen Montag, 17:30 Uhr, und Dienstag, 15:00 Uhr, zu. Hinweise zu verdächtigen Feststellung nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

