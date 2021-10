Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand einer Frau endet mit Ingewahrsamnahme

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Dienstag, 19.10.2021, meldete 54-Jährige gegen 15:40 Uhr eine vermeintliche Ruhestörung in der Feithstraße. Eine Streifenwagenbesatzung erschien vor Ort und stellte fest, dass die Melderin bereits öfter Nachbarn in ihrem Umfeld drangsalierte. Eine Lärmbelästigung stellten die Polizisten nicht fest. Als sie die Melderin zur Rede stellen wollten, reagierte sie äußerst ungehalten. Sie rief den Beamten zu, dass sie sich "verpissen" sollten und versuchte ihnen die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Als einer der Polizisten dies verhindern konnte, indem er einen Fuß in die Tür stellte, versuchte sie ihn zu schubsen. Während der Personalienfeststellung begann die 54-Jährige die Beamten anzuspucken. Unter wortreichen Beleidigungen nahmen die Polizisten die Hagenerin in Gewahrsam und legten eine Anzeige vor. (hir)

