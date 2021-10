Polizei Hagen

POL-HA: Drogen und Messer bei Personenkontrolle in Wehringhausen sichergestellt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bei einer Personenkontrolle stellten Polizeibeamte am Dienstagabend in Wehringhausen ein Messer und Betäubungsmittel sicher. Gegen 23.30 Uhr überprüften die Beamten in der Wehringhauser Straße einen 31-jährigen Hagener. In seinen Jackentaschen fanden sie ein Tütchen, das augenscheinlich mit dem Betäubungsmittel Amphetamin gefüllt war, sowie ein Einhandmesser auf. Beides stellten die Polizisten sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell