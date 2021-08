Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Opel Zafira beschädigt

Geldern (ots)

Am Donnerstag (19. August 2021) zwischen 07:45 und 17:45 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen Opel Zafira beschädigt, der auf einem Parkplatz an der Friedrich-Spee-Straße abgestellt war. Bei dem Unfall - vermutlich beim Rangieren des unbekannten Fahrers - entstanden Kratzer auf der Beifahrerseite des Wagens. Der Verursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

