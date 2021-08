Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Anwohner stören unbekannten Täter

Emmerich (ots)

Durch Anwohner in seinem Vorhaben gestört wurde am frühen Donnerstagmorgen (19. August 2021) offenbar ein unbekannter Täter auf dem Hottomannsdeich: Als er gegen 03:30 Uhr versuchte, die Eingangstür zu einem Wohn- und Geschäftshaus aufzuhebeln, begann der aufmerksame Hund der Anwohner anzuschlagen. Durch das Bellen geweckt, öffnete eine Bewohnerin im ersten Obergeschoss ein Fenster. Dies veranlasste den Täter zur Flucht, in das Gebäude gelang er nicht. Zeugenhinweise werden von der Kripo Emmerich erbeten unter 02822 7830. (cs)

