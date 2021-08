Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Scheibe eines VW Golf eingeschlagen

Kevelaer-Wetten (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag (19. August 2021) zwischen 06:00 und 19:45 Uhr die Scheibe auf der Fahrerseite eines VW Golf eingeschlagen, der auf dem Parkplatz eines Vereinsheimes am Streuselbruchweg abgestellt war. Sie entwendeten eine Geldbörse aus dem Wagen und flüchteten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell