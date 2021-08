Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch/ Vorhängeschloss eines Baucontainers aufgebrochen

Kleve (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18. August 2021) das Vorhängeschloss eines Baucontainers auf und entwendeten einen Winkelschleifer. Der Container stand an der Lindenallee an der Ecke zur Nassauerallee. Mit dem Winkelschleifer des Herstellers Husqvarner flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell