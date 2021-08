Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Unfallflucht/ Geparkter Hyundai Santa Fe in blau beschädigt

Goch (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag (14. August 2021) zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr einen geparkten Hyundai Santa Fe. Der Hyundai stand Am Knollenkamp (Sackgasse) am Fahrbahnrand geparkt und wurde durch den Unbekannten über die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt. Nach ersten Ermittlung des Verkehrskommissariats ist das Fahrzeug des Verursachers weiß.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

