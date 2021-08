Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Gebäude eines Bildungszentrums

Emmerich (ots)

Am Mittwoch (18. August 2021) zwischen 04:00 und 07:15 Uhr sind unbekannte Täter in das Gebäude eines Bildungszentrums an der Kurfürstenstraße eingedrungen, indem sie ein Fenster einschlugen. Sie entwendeten eine Geldkassette mit dem enthaltenen Bargeld aus einem Büro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

