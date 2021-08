Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk- Unfallflucht/ Geparkter Chevrolet Kalos beschädigt

Wachtendonk (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag (17. August 2021) zwischen 08 Uhr und 12.15 Uhr den linken Außenspiegel eines Chevrolet Kalos. Der Chevrolet stand am Fahrbahnrand des Ostringsa zwischen Loeweg und Heiligenhäuschenweg geparkt, als der Unbekannte den linken Außenspiegel touchierte und beschädigte. Anschließend entfernte sich der Fahrer vom Unfallort in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

