Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Was rappelt im Karton? Vier Ratten und 35 Mäuse ausgesetzt

Altena (ots)

Wem gehören diese ungefähr 35 Mäuse und vier Ratten? Eine 40-jährige Altenaerin wurde am Dienstag gegen 17 Uhr auf einen Karton aufmerksam, der am ACO-Parkplatz neben dem Altglascontainer stand und sich auffällig bewegte. Sie blickte hinein und entdeckte die Tiere. Sie lieferte den Karton bei der Polizei ab. Die ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Zeugin nahm die Ratten zunächst in Obhut. Die etwa 35 Mäuse (Zählen fällt schwer, wenn die Tiere über-, unter- und aufeinander krabbeln) kamen ins Tierheim. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den bisherigen Besitzer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell