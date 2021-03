Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg-Malschenberg

Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer fährt nach Unfall mit Auto einfach davon

Rauenberg (ots)

Am Montag gegen 13.00 Uhr kollidierte in der Friedhofstraße am Ortsausgang von Malschenberg ein Radfahrer mit einem Auto, wonach der Radfahrer davonfuhr. Der unbekannte Radler wollte von einem Feldweg auf die Friedhofstraße fahren und missachtete hierbei die Vorfahrt des 56-jährigen Peugeot-Fahrers. In dessen Folge kam es zum Unfall. Der Radfahrer stürzte, entfernte sich jedoch direkt nach der Kollision von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Auto ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Radfahrer wurde augenscheinlich nicht verletzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell