Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Autos beschädigt und geflüchtet

Schriesheim (ots)

Im Zeitraum von Sonntag gegen 18:00 Uhr bis Montag gegen 07:00 Uhr verunfallte in der Robert-Bosch-Straße ein bislang unbekannter Täter mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An den beiden beschädigten Autos, einem Ford und einem Jeep, entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell