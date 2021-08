Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg- Diebstahl/ Täter stehlen blaues Quad (KLE-YA3) aus Carport

Kranenburg-Nütterden (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19. August 2021) aus dem Carport eines landwirtschaftlichen Betriebes auf der Römerstraße ein blaues Quad. Das Fahrzeug des Herstellers Yamaha führt das amtliche Kennzeichen KLE-YA3. Es stand über Nacht in dem Carport vor dem Wohnhaus des Eigentümers. Die Täter entwendeten das verschlossene Quad und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

