Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

15-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Kleve (ots)

Am Donnerstag (19. August 2021) gegen kurz vor 14:00 Uhr war eine 51-Jährige aus Kleve mit ihrem PKW auf der Gruftstraße in Richtung Tiergartenstraße unterwegs. Als sie nach rechts in die Heldstraße abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 15-Jährigen Pedelecfahrer, der auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs war. Dabei verletzte sich der Jugendliche glücklicherweise nur leicht. An seinem Rad und dem Renault Capture der 51-Jährigen entstand Sachschaden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell