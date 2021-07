Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Baumaschinen aufgebrochen - Benzin entwendet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hattorf, L294, Behelfsparkplatz 23.07.2021, 20.00 Uhr bis 26.07.2021, 11.30 Uhr

Am Wochenende versuchten unbekannte Täter auf einem Behelfsparkplatz von verschiedenen, dort stehenden, Baumaschinen die Tankdeckel aufzubrechen, um den Kraftstoff zu stehlen. In einem Fall gelang es ihnen. Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen. Nach bisherigen Ermittlungen brachen die Täter zunächst den Tankdeckel eines Baufahrzeugs auf, jedoch gelang es ihnen nicht, daraus Kraftstoff zu stehlen. Daraufhin brachen sie den Motordeckel auf, was aber ebenfalls nicht zum Erfolg führte. Erst bei einem Spezialanhänger konnten sie an acht Litern des von ihnen begehrten Benzins gelangen.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizeistation in Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/947410.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell