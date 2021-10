Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Bei Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, 30.10.2021, wurde um 21.35 Uhr ein Audi A4 in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 25-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest ergab dieser einen Wert von 0,54 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einer Geldstrafe von 500 EUR und 1 Monat Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell