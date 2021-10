Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Grünabfallsammelstelle

Bad Dürkheim (ots)

In der Zeit von 29.10.2021, 17.00 Uhr bis 30.10.2021, 07.45 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in die Grünabfallsammelstelle in Bad Dürkheim, welche sich von der Abfahrt von der B 271 zur Bruchkreuzung befindet. Mit einem Stein wurde die Scheibe eines Bauwagens eingeschlagen, der Bauwagen durchwühlt und mehrere Sachen entwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 1000 EUR belaufen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen machen können, sich mit der Polizei in Bad Dürkheim unter Tel.: 06322 963-0 oder via E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

