Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit Verfolgung

Grünstadt (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:15 Uhr ereignete sich in Grünstadt-Asselheim ein Verkehrsunfall. Die 46-jährige Skoda-Fahrerin aus Grünstadt befuhr die L516 von Bockenheim kommend nach Asselheim als der 29-jährige Fahrer des Baustellenfahrzeugs, aus der Wormser Straße kommend, ihr die Vorfahrt nahm und sie von links rammte. Der PKW wurde auf eine Verkehrsinsel gegen ein Schild geschleudert und die Fahrerin leicht verletzt. Als die Fahrerin erkannte, dass der Pritschenwagen flüchtete, nahm sie geistesgegenwärtig mit ihrem stark beschädigten Skoda die Verfolgung auf. Bei der Flucht des orangenen Pritschenwagens (VW Crafter) durch die Asselheimer Straße, Bitzenstraße und die Sausenheimer Straße gefährdete der Fahrer offenbar andere Verkehrsteilnehmer und überfuhr eine rote Ampel. Währenddessen konnte die Skoda-Fahrerin einen Notruf bei der Polizei Grünstadt absetzen. Zwei Streifenwagen nahmen sofort die Verfolgung auf bis der Pritschenwagen in Neuleiningen gestellt werden konnte. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer mit 2,8 Promille alkoholisiert war und vermutlich unter Kokaineinfluss stand. Bei ihm wurde Kokain aufgefunden. Zudem verhielt sich sein Beifahrer derart aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Dem beschuldigten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen weiterer Ermittlungen bittet die Polizei um Mitteilung derer Verkehrsteilnehmer, die bei der Flucht des orangenen Ptitschenwagens gefährdet wurden.

