Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210705-3-pdnms Zeugen nach Raub in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 03.07.2021 gegen 19.30 - 20.00 Uhr kam es zu einem Raub in der Boelckestraße in Rendsburg, hierbei wurde ein 33 jähriger Mann mit einem Messer am Bauch verletzt.

Der Geschädigte, er selber war zu dem Zeitpunkt aufgrund des warmen Wetters nur mit einer graublauen langen Hose und einem weißen Unterhemd bekleidet, wartete auf seine Freundin und lief im Bereich der Boelckestraße zwischen der Hausnummer 26 und einem arabischen Restaurant auf und ab, als ihn zwei arabisch sprechende Männer ansprachen und Zigaretten von ihm forderten.

Als er diese nicht herausgeben wollte, wurden die beiden Männer aggressiv, einer der Männer zog ein Messer und führte Stichbewegungen in Richtung des Körpers des Geschädigten aus.

Der andere Mann trat ihm von hinten in den Rücken, hierdurch stürzte er zu Boden. Am Boden liegend traten und schlugen die beiden Männer auf ihn ein. Sie stahlen dem Geschädigten seine Zigaretten und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Täter mit dem Messer war ca. 27 Jahre alt, ca. 175 cm groß, hatte kurze schwarze Haare, die an den Seiten kurz rasiert waren, er war bekleidet mit einer schwarzen langen Hose und einem weißen T Shirt das vorne Bänder gehabt hat und langeärmlig war. Der zweite Täter war ca. 18 Jahre alt, ca. 160 cm groß, hatte die gleiche Frisur wie der erste Täter, bekleidet war der Mann mit einer blauen Jeanshose und einem weißen T-Shirt.

Das 33 jährige Opfer musste im Krankenhaus versorgt werden, er hatte neben Prellungen auch eine blutende Wunde am Bauch, diese dürfte vom mitgeführten Messer des Täters stammen.

Die Kriminalpolizei Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, wem ist etwas Verdächtiges zur Tatzeit am Tatort aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080 oder an jede andere Polizeidienststelle.

