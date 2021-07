Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210705-1-pdnms Fahrradcodierung in Wittorf

Neumünster (ots)

Der Fahrrad-Codierer ist wieder zu Gast bei der Polizei. Die nächsten Codierungen finden am Mittwoch, den 07.07.2021, bei der Polizeistation Südost, Dienstort Wottorf, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, statt. Die Kosten betragen pro Fahrrad 15,--EUR. Die Codierungen erfolgen im Rahmen der bundeseinheitlichen Codieraktion. Dazu werden individuelle Buchstaben- und Zahlenkombinationen in den Rahmen graviert, wodurch das Fahrrad dem Eigentümer bundesweit zugeordnet werden kann. Die Codieraktionen werden im Freien ausgeführt.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell