Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210702-2-pdnms Bekämpfung von Taschendiebstählen und Betrugsstraftaten zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren

Neumünster/Rendsburg/Eckernförde (ots)

Wie bereits am 16.06.21 mitgeteilt (ots-Meldung 210616-1), haben die Beamtinnen und Beamten der Präventionsstelle Neumünster in den Kalenderwochen 25-27 ihren Infostand an diversen Lebensmittelgeschäften aufgestellt. Hierdurch wurden bereits viele Bürgerinnen und Bürger erreicht und konnten hinsichtlich der möglichen Straftaten sensibilisiert werden. Wenn Sie sich vor Ort noch wertvolle Hinweise und Tipps holen wollen, dann besuchen Sie den Infostand an folgenden Tagen: 01.07.21 9-15 Uhr Altenholz, Edeka(Erdbeerfeld) 02.07.21 9-15 Uhr Bordesholm, Aldi

05.07.21 9-15 Uhr Kronshagen, Lidl 06.07.21 9-15 Uhr Hanerau-Hademarschen, Aldi 07.07.21 9-15 Uhr Hohenwestedt, Aldi 08.07.21 9-15 Uhr Fockbek, Lidl 09.07.21 9-14 Uhr Nortorf, Aldi

