Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210701-3-pdnms Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

Neumünster (ots)

Neumünster. Gegen 08:40 Uhr am 01.07.21 wurde ein Dachstuhlbrand im Holsatenring in Neumünster gemeldet. Zwischenzeitlich ist das Feuer auf zwei weitere Mehrfamilienhäuser übergesprungen, welche direkt an das zunächst betroffene Haus angrenzen. Die Feuerwehr und die Polizei sind mit Einsatzkräften vor Ort. Der Holsatenring ist zwischen dem Schleusberg und dem Mühlenhof komplett gesperrt. Aktuell gibt es keine Angaben zu verletzten Personen. Die Anwohner werden darauf hingewiesen ihre Türen und Fenster aufgrund der Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauern an. Es wird nachberichtet.

Finja Rohde

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell