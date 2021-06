Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210630-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 29.06.2021 gegen die Mittagszeit kam es vor dem Geschäft Reico in der Langebrückstraße in Eckernförde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen PKW und einem Fahrradfahrer.

Der PKW Fahrer wollte gerade ausparken und kollidierte hierbei mit dem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer stürzte durch den Unfall und verletzte sich dabei leicht.

Beide Unfallbeteiligten hatten noch Kontakt miteinander, aber man vergaß, die Personalien auszutauschen.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen des Unfall sowie nach dem Fahrer des schwarzen PKW.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Sönke Petersen

