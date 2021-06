Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210629-5-pdnms Zeugen nach Sachbeschädigung in Damp gesucht

Damp ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 27.06.2021 zwischen 18.00 - 23.00 Uhr haben unbekannte Täter an einem weißen VW Bus T 5 Wohnmobil sowohl den vorderen linken wie auch den hinteren linken Reifen zerstochen. Tatort war in diesem Fall die Straße der Häfen in Damp im dortigen Wendehammer.

Auch in früherer Zeit ist es in dem Bereich schon vermehrt zu Reifenstechereien gekommen.

Die Polizei in Damp sucht jetzt nach Zeugen, wem sind verdächtige Personen zum Tatzeitraum am Tatort aufgefallen, wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Damp unter der Rufnummer 04352-30740016.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell