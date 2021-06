Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210629-4-pdnms Zeugen nach Unfall im Bereich Waabs gesucht

Waabs ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 27.06.2021 gegen 17.05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 26 Höhe Waabs in Fahrtrichtung Damp, wobei es keine Verletzten gab.

Ein 44 jähriger PKW Audi Fahrer befuhr die L 26 in Richtung Damp, als ihm in einer langegezogenen Kurve Höhe Klein Waabs ein Motorradfahrer entgegen kam. Der Motorradfahrer kam in der Kurve zu weit nach links und streifte mit dem Motorrad den Außenspiegel und die Fahrertür des PKW Audi. Anschließend setzte der Motorradfahrer seine Fahrt fort.

Am PKW Audi entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Die Polizeistation in Damp sucht jetzt nach Zeugen des Verkehrsunfalls, wer kann etwas zu dem flüchtenden Motorradfahrer sagen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Damp unter der Rufnummer 04352-30740016.

