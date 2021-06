Polizei Dortmund

POL-DO: Unter Alkohol am Steuer: Autofahrer wacht nach Blitzschlaf an Ampel auf und drückt auf das Gaspedal

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0614

Ein Fall, der einmal mehr zeigt, wozu Alkohol am Steuer führen kann:

In seinem Fahrzeug ist ein offenbar betrunkener Mann in der Nacht zu Sonntag (13.6.) an einer Ampel auf der Rüschebrinkstraße einfach eingeschlafen. Nachdem ein Zeuge ihn gegen 2.45 Uhr wachrütteln konnte, trat der Mann in seinem BMW plötzlich auf das Gaspedal. Er überfuhr mit seinem Wagen direkt eine Verkehrsinsel an der Kreuzung Rüschebrinkstraße/Hannöversche Straße, beschädigte diese und flüchtete.

Die eingetroffenen Polizeibeamten folgten einer Ölspur, die sich von der Unfallörtlichkeit an frisch auftat. Die Spur führte die Polizisten zum mutmaßlichen Verkehrsunfallverursacher: zu einem 29-jähriger Dortmunder. Der hatte offenbar den beschädigtem BMW zuvor in unmittelbarer Nähe geparkt.

Für die anstehende Blutprobe durch einen Arzt musste der Dortmunder die Beamten zur Polizeiwache begleiten. Der 29-Jährige hat sich nicht nur den Strafverfahren zu verantworten, die nun eröffnet sind; seinen Führerschein ist er vorerst ebenfalls los.

Mit viel Glück entstanden in der Nacht "nur" Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Verletzt wurde offenbar niemand.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell