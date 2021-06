Polizei Dortmund

POL-DO: Brandstiftung: Brennender Kinderwagen an der Löwenstraße - Polizei sucht Hinweisgeber

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0611

Nachdem ein Kinderwagen an der Löwenstraße in Dortmund in der Nacht zu Sonntag (13.6.) in Brand geraten war, sucht die Polizei Hinweisgeber. Ermittelt wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Zeugen hatten starken Rauch gegen 22.20 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses bemerkt und sofort den Notruf gewählt. Die Feuerwehr löschte den Brand im fünften Stock. Nach jetzigem Ermittlungsstand war der Kinderwagen offenbar absichtlich angezündet worden.

Drei Dortmunderinnen (48, 19 und 17 Jahre) aus dem Mehrfamilienhaus verletzten sich - wegen der straken Rauchentwicklung - leicht. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort in Rettungswagen. Es entstanden insgesamt mehrere Tausend Euro Sachschaden.

Hinweisgeber melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst in Dortmund: 0231-132- 7441.

