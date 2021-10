Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots)

Nicht ohne Grund versuchte ein 21 Jahre junger Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim am Abend des 28.10.2021 seine Fahrereigenschaft im Rahmen einer Verkehrskontrolle zunächst zu leugnen. Den Beamten der Polizeiinspektion Neustadt war das Fahrzeug zuvor aufgrund eines ungewöhnlichen Verkehrsvorgangs in Lambrecht aufgefallen. Bei der sich anschließenden Kontrolle bestritt der junge Mann zunächst, das Fahrzeug geführt zu haben. Erst, als ihm eröffnet wurde, dass er beim Aussteigen von der Fahrerseite beobachtet werden konnte, räumte er schließlich ein, gefahren zu sein. Da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Des Weiteren wurde die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

