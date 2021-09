Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Alleinunfall

71-jährige stürzt mit Pedelec

Kalkar-Appeldorn (ots)

Am Donnerstag (2. August 2021) gegen 17:45 Uhr war eine 71-Jährige aus Kalkar mit ihrem Pedelec auf dem Geh- und Radweg an der Reeser Straße unterwegs. Als sie im Bereich einer Baustelle auf die Straße wechselte und anschließend wieder auf den Geh- und Radweg fahren wollte, kam sie an einer Bordsteinkante zu Fall. Mit Verdacht auf Frakturen im Arm wurde sie von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ihr Rad blieb unbeschädigt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell