Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Aengenesch- Einbruch/ Diebe entwenden Werkzeug

Issum/ Aengenesch (ots)

Zu einem Einbruch kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (02. September 2021) auf einem Hof in der Ortschaft Aengenesch. Auf dem am Aengenscher Weg in Höhe der Einmündung Langendonker Weg befindlichen Hof brachen die Täter das Vorhängeschloss der Scheune auf und entwendeten u.a. eine elektrische Schleifmaschine mit Auffangbeutel. Aus einer Garage in unmittelbarer Nähe der Scheune wurden drei defekte Laptops, eine Bohrmaschine sowie eine elektrische Motorsäge entwendet. Zeugen sahen bereits ab Mittag zwei weiße Kastenwagen ohne Aufschrift, die dicht hintereinander auf dem Aengenscher Weg unterwegs waren. Ein Fahrer soll circa 30 Jahre alt sein, ein südländisches Erscheinungsbild sowie schwarze Haare und einen dunklen Bart haben. Ob ein Zusammenhang zu den Diebstählen besteht, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

