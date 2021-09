Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Unfallflucht/ Geparkter Mercedes beschädigt

Rees (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstagmorgen (31. August 2021) gegen 05.05 Uhr einen geparkten Mercedes auf der Hospitalstraße im Ortsteil Millingen. Der Fahrer eines vermutlich weißen Lkw kam von der Hospitalstraße und bog nach links in die Kirchstraße ein, als er das am Fahrbahnrand gegenüber einer Senioreneinrichtung geparkte Auto am linken Außenspiegel beschädigte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell