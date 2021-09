Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Junge Radfahrerin gesucht

Geldern (ots)

Eine junge Radfahrerin stürzte am Mittwoch (01. September 2021) gegen 13.10 Uhr auf der Edith-Stein-Straße in Höhe der Berufsschule und beschädigte dabei einen geparkten Pkw. Zusammen mit einer Freundin fuhr die Unbekannte an dem Fiat vorbei, als sie stürzte. Die Radfahrerin schaute noch einmal, ob am Auto ein Schaden zu finden sei, setzte anschließend ihre Fahrt fort. Im Fiat saßen noch zwei Personen, die den Unfall sahen. Sie beschreiben die Radfahrerin als circa 14 Jahre alt, mit langen schwarzen Haaren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

