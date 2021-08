Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt - Geschwindigkeitskontrollen

Hochstadt (ots)

Am Dienstagmittag wurde in der Neustadter Straße in Hochstadt eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Drei der 30 gemessenen Autofahrer waren hierbei zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurden mit einer Geschwindigkeit von 45 km/h gemessen.

