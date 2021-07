Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei schnappt Alkoholsünder - Fahrzeugführer mit 2,30 und 2,97 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Tiergartenbreite, Bartenslebenring 06.07.2021, 20.20 Uhr

Wolfsburg, OT Innenstadt, Kaufhofpassage 06.07.2021, 22.45 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg registrierte zwei Verkehrsteilnehmer, die am Dienstag deutlich alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen haben.

Um 20.20 Uhr bekam die Polizei den Hinweis von aufmerksamen Zeugen, dass eine Autofahrerin ihr Fahrzeug in der Straße Bartenslebenring abgestellt habe und anschließend deutlich alkoholisiert in einem Wohnhaus verschwunden ist. Die Polizei war wenig später vor Ort und traf die 37 Jahre alte Fahrzeugführerin in ihrem Wohnhaus an. Da die Frau deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, bot man der Fahrzeugführerin einen Atemalkoholtest an, der 2,97 Promille erbrachte. Daraufhin wurden der 37-Jährigen im Klinikum zwei Blutproben entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Gegen 22.45 Uhr fiel Polizeibeamten ein 32 Jahre alter Pedelec-Fahrer auf, der in der Kaufhofpassage fahrend auf seinem Pedelec unterwegs war. Hier erbrachte ein Atemalkoholtest 2,30 Promille. Auch ihm wurde im Klinikum durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe entnommen.

Beide Fahrzeugführer werden sich demnächst vor Gericht wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell