Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Grauer VW Multivan entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Hallesche Straße 06.07.2021, 18.00 Uhr - 22.00 Uhr

Ein grauer VW Multivan verschwand am Dienstagabend in der Hallesche Straße. Das dreizehn Jahre alte Fahrzeug wechselte Zeit zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr unfreiwillig den Besitzer. Zuvor stand es am Straßenrand vor dem Wohnhaus des rechtmäßigen Besitzers. Der geschätzte Schaden liegt bei 8.500 Euro. Hinweise zum Verschwinden des VW Multivan nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell