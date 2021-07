Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall - Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert unterwegs (2021 00 772 736)

Wolfsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen befährt ein 49-Jähriger Fahrzeugführer die K 114 in Richtung Anschlussstelle Sandkamp. Durch Zeugen kann beobachtet werden, wie der Fahrer durch eine extrem unsichere Fahrweise und Schlangenlinien auffällt. Nach Überfahren eines Verkehrszeichens ist der Fahrzeugführer zeitweise nicht mehr im Stande seine Fahrt fortzusetzen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird durch die Beamten starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Zur Mitwirkung an einem freiwilligen Atemalkoholtest ist der Fahrzeugführer nicht mehr im Stande. Daraufhin wurde dem Fahrer im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. Der 49-Jährige wird sich wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und andere Straftaten demnächst vor Gericht verantworten müssen.

