Polizei Bielefeld

POL-BI: Tatverdächtige verstecken sich im Gebüsch

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nachdem ein Einbrecher am Samstag, 26.06.2021, von einer Anwohnerin erwischt wurde, versteckte er sich mit zwei Komplizen an einem Spielplatz.

Eine Bielefelderin überraschte gegen 20:30 Uhr einen fremden Mann an der Außentür des Kellerbereichs eines Mehrfamilienhauses an der Albrechtstraße. Weil sie erkannte, dass er an der Tür hantierte und eine Fensterscheibe eingeschlagen war, kündigte sie an, die Polizei zu rufen.

Als ihr Mann im Gartenbereich auftauchte, verschwand der Verdächtige mit den beiden Mittätern in Richtung der Huelsmannstraße.

Während ihrer Fahndung rund um den Tatort erreichten Polizeibeamte einen Spielplatz im Ostmannturmviertel. Dort deuteten Kinder und Erwachsene auf ein Gebüsch.

Die Beamten entdeckten zwei Tatverdächtige in den Büschen. Sie nahmen einen 23-jährigen Mann aus Werther und einen 19-jährigen Herforder vorläufig fest. Der Ältere trug zudem Betäubungsmittel bei sich. Bei dem dritten Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Am Tatort blieb hinter der Kellertür im Innenbereich ein Messer zurück, das die Polizisten sicherstellten.

