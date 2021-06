Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher lassen Fahrradteile zurück

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Oldentrup - Eine Zeitungsausträgerin überraschte am Sonntag, 27.06.2021, Einbrecher an einer Lagerhalle an der Friedrich-Hagemann-Straße, die daraufhin ohne Beute die Flucht ergriffen.

Die Einbrecher gelangten in den frühen Morgenstunden in die Fabrikations- und Lagerhalle in der Nähe des Kuckuckswegs. Aus der Halle entwendeten sie mehrere Kartons mit hochwertigen Fahrradteilen und stellten sie zum Abtransport bereit.

Als um 03:32 Uhr eine Zeitungsausträgerin auf dem Gelände erschien, flüchteten die Täter in unterschiedliche Richtungen.

Das zuvor bereitgestellte Diebesgut blieb an der Halle zurück.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell